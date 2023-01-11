Yorumsuz… HDP, terörist Sakine Cansız’ı andı
PKK sözcüsü HDP, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız’ı andı.
Geçmiş dönemde Ekrem İmamoğlu’nun Başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de teröriste ait kitapların tanıtımı yapılmıştı.
Şimdi ise teröristlerin meclisteki sesi HDP, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “10 sene önce Paris'te bir suikast ile katledilen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'i saygı ile anıyoruz. Bu suikastın emrini verenler, kadınların direnişini, Kürt halkının onurlu barış mücadelesini engelleyemedi, hiçbir zaman engelleyemeyecek.” Sözleri ile teröristi andı.
Fransa'da öldürülen Sakine Cansız, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunuyordu. PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez, 10 Ocak 2013 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülmüştü.