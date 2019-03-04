Yorumcu Sinan Engin: Galatasaray, Diagne'yi satabilir
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Diagne için spor yorumcusu Sinan Engin'den flaş bir iddia geldi.04 Mart 2019 Pazartesi 02:42
Beyaz Tv yorumcusu Sinan Engin, Diagne için çarpıcı bir iddia da bulundu.
''Galatasaray, Diagne'yi satabilir''
''Marcao iyi futbolcu fakat hata yapabilir. Galatasaray, Marcao'yu yüksek ücretle Avrupa'ya satabilir. Galatasaray'a transfer döneminde forvet diye baskı yapıldı, yönetim de tanıdığı isim olduğu için Diagne'yi aldı. Diagne kötü oyuncu değil, Galatasaray, Diagne'yi satabilir.''
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