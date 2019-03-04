Yorumcu Sinan Engin: Galatasaray, Diagne'yi satabilir Galatasaray'ın yeni transferlerinden Diagne için spor yorumcusu Sinan Engin'den flaş bir iddia geldi.

Beyaz Tv yorumcusu Sinan Engin, Diagne için çarpıcı bir iddia da bulundu. ''Galatasaray, Diagne'yi satabilir'' ''Marcao iyi futbolcu fakat hata yapabilir. Galatasaray, Marcao'yu yüksek ücretle Avrupa'ya satabilir. Galatasaray'a transfer döneminde forvet diye baskı yapıldı, yönetim de tanıdığı isim olduğu için Diagne'yi aldı. Diagne kötü oyuncu değil, Galatasaray, Diagne'yi satabilir.''

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.