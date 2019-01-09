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Yorumcu Serkan Reçber: Beşiktaş Halilovic'i alırsa hata yapar

Futbol yorumcusu Serkan Reçber, Beşiktaş'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Alen Halilovic hakkında konuştu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 03:17
Yorumcu Serkan Reçber: Beşiktaş Halilovic'i alırsa hata yapar

TRT Spor yorumcusu Serkan Reçber ise Halilovic transferinin bir hata olacağını ve Beşiktaş'ın Hırvat futbolcuya ihtiyacı olmadığını söyledi.

"İtalya Ligi'nde hiç oynayamayan bir oyuncu''

Halilovic, bonservisi elinde İtalya'ya gitti. İtalya Ligi'nde hiç oynayamayan bir oyuncu. Daha sert bir lig. İtalya bize daha benziyor. Referans alacağımız lig İtalya. Ben güncel performansı üzerinden değerlendirdiğimde, Beşiktaş'ın bu ihtiyacı olmadığını söyleyebilirim. Halilovic'in Beşiktaş'a ihtiyaç var. Yayınlanan fotoğrafın ise tesadüf olmadığına inanıyorum. İnşallah tesadüftür. Bu transferin Beşiktaş cephesinde gerçekleşmemesi daha mantıklı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 03:17
  1. Serkan Reçber
  2. Beşiktaş
  3. Alen Halilovic
  4. Milan
  5. İtalya

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