Yorumcu Serkan Reçber: Beşiktaş Halilovic'i alırsa hata yapar

TRT Spor yorumcusu Serkan Reçber ise Halilovic transferinin bir hata olacağını ve Beşiktaş'ın Hırvat futbolcuya ihtiyacı olmadığını söyledi.

"İtalya Ligi'nde hiç oynayamayan bir oyuncu''

Halilovic, bonservisi elinde İtalya'ya gitti. İtalya Ligi'nde hiç oynayamayan bir oyuncu. Daha sert bir lig. İtalya bize daha benziyor. Referans alacağımız lig İtalya. Ben güncel performansı üzerinden değerlendirdiğimde, Beşiktaş'ın bu ihtiyacı olmadığını söyleyebilirim. Halilovic'in Beşiktaş'a ihtiyaç var. Yayınlanan fotoğrafın ise tesadüf olmadığına inanıyorum. İnşallah tesadüftür. Bu transferin Beşiktaş cephesinde gerçekleşmemesi daha mantıklı.