Yorumcu Rıdvan Dilmen: Oğuzhan'ı sattınız mı? Nereye gitti?

İşte Rıdvan Dilmen'in NTV ekranlarından yaptığı o açıklamalar...

"Beşiktaş'a bir yazı gelmiş sanki''

"Beşiktaş'a bir yazı gelmiş sanki. Maçınız var, gidin demişler. Öyle bir Beşiktaş vardı. Tabi maçın başında Dorukhan'ın sakatlığı da tüm oyun şablonunu etkiledi.

Bir sakatlık daha oldu. Vurdumduymazlık var Beşiktaş'ta. Mustafa Pektemek ve Necip dışında maça asılan oyuncu görmedim. Asılmak sadece coşku değil. Demek ki konsantrasyon düşük. Medel de dahil buna. Şenol Hoca da keza öyle"

"Futbol temassız bir futboldur''

"Bugün 8-9 tane pozisyona girdi Kasımpaşa. Futbol temassız bir oyundur. VAR hakemlerine çabuk dönüyorlar.

Hakemin görmesi gereken pozisyon için lazım değil. VAR'ın faydasını bu akşam gördük. 2-1'ken verilen penaltı kararı kırılma noktası oldu"

"Oğuzhan'ı sattınız mı''

"Lens hedefsiz bir oyuncu. Babel eski Babel değil. Mustafa Pektemek çırpınıyor.

Oğuzhan'ı sattınız mı? Nereye gitti? Hemen bitirmeyin. Beşiktaş bir anda sıradanlaştı. Geçen hafta taraftarı sayesinde 2-2 berabere kaldı"