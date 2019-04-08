Yorumcu Rıdvan Dilmen: Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı yenerse şampiyon olur

Süper Lig'in 27'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Mossoro ve 69'uncu dakikada Visca kaydetti. Medipol Başakşehir 61 puanla liderliğini sürdürürken, Atiker Konyaspor 35 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in maç sonu yorumları:

Çok büyük işler yapıyor Başakşehir. İlk 4'e baktığımız zaman takımlar karşılığını almış durumda. Trabzonspor gençlerin özverisiyle belli bir yere kadar geldiler. Futbolun adaleti vardır. 27. haftayı geride bırakmak üzereyiz ve herkes layık olduğu yerde.

''Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı yenerse şampiyon olur''

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı yenerse şampiyon olur. Kağıt üzerinde Galatasaray'ın da sert maçları var Başakşehir'in de var.

Ben Beşiktaş'ın önümüzdeki sene tamamen Guti'ye şans vereceklerini düşünmüyorum. Bana göre gidişat Lucescu üzerine doğru gidiyor.