Yorumcu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe ligi ilk 7'de bitirir Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son durumunu yorumladı.

Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'daki %100 Futbol programında Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmede bulundu. Rıdvan Dilmen Süper Lig'in ilk 17 haftasında 16 puan toplayarak 17. sırada yer alan Fenerbahçe'nin ligi ilk 7 içinde bitireceğini söyledi. Rıdvan Dilmen yaptığı kısa değerlendirmede ''Konyaspor'un ilk 5'te bitirebileceğini, Fenerbahçe'nin 5-7 arası bitireceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çıkışa geçeceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Sporx

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