RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan ilk İstişare Kurulu Toplantısının ayrıntıları belli oldu. İstişare Toplantısında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve STK Başkanlarının dile getirdiği konu başlıkları dikkate alınarak Özel Çalışma Grubu oluşturuldu ve gündem maddeleri belirlendi.

‘BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ’

Bu kapsamda Özel Çalışma Grubu, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve AB ile ilişkiler, gelişmiş ülkeler ile ilişkilerin geliştirilmesi, “Bir Kuşak Bir Yol Projesi”, gelişmiş ülkelerde algı çalışması yapılması ve hedef ülkelerde açılacak Türkiye Ticaret Merkezleri konularında çalışmalar yürütecek. Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında görüş ve değerlendirmelerini almak üzere ilgili diğer Bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan da katkı sağlanacak. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda her ay toplanacak İstişare Kurulunda, ele alınacak konuya göre kamudan, özel sektörden ve akademi dünyasından uzmanların katılımıyla özel ihtisas çalışma kurulları kurulabilecek.

İlki geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İstişare Toplantısının ikincisinin 20 Eylül’de yapılması kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığ, ekonominin tüm paydaşlarını bir araya getirerek Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine yönelik çalışmalar yapmayı, sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halinde sorunları ve çözüm önerilerini ele alarak politikalar belirlemeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve iki saat süren toplantının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan İstişare Kurulu Deklarasyonunda, “Bizler, ülkemizin müreffeh yarınları için güçlerimizi birleştirerek işbu deklarasyonun altına imzalarımızı atarken, ülkemizin aydınlık geleceğine giden yolda karşımıza çıkan tüm engelleri aşmak için söz veriyoruz; durmayacağız, yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz” ifadesi yer almıştı.

YOĞUN KATILIM OLMUŞTU

Bakan Pekcan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de katılmıştı.