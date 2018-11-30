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Yörüklerden doğal sağlık önerileri

Yörükler, yükü hafif, bilgisi ağır insanlarımız...

30 Kasım 2018 Cuma 16:56
Yörüklerden doğal sağlık önerileri

Kırık çıkık için:

Yörükler kırık-çıkık konusunda çok deneyimlidirler. Kırılan veya çıkan yeri doğrultarak, düzeltilen kemiği kamış veya tahta çıtayla bağlayıp üzerine sabun ve yumurtanın beyazıyla hazırlanmış bir tür macunu alçı gibi sürerler.

Zatürre ve sancı için:

Koyun derisine koyunun iç yağının balla karıştırılmasıyla elde edilen sıvı sürülerek ağrıyan yere bağlanır.

Kurşun yarası için:

Kurşun, sıcak katranın yaranın üzerine sürülmesiyle çıkartılır. Katran, yaranın mikrop kapmaması için sürülür.

Sancı sızı için:

Tere otu, ayvadan ve yarbun gibi çeşitli otların döğülmesiyle hazırlanan macun sızlayan yere sürülür.

Doğum ağrısı için:

1) Koyun veya keçi kesilip derisi sıcak olarak hastanın karnına sarılır.

2) Bodurmahmut adı verilen çiçek kaynatılıp suyu içilir.

3) Kekik yağı şekere iki damla damlatılır, şeker yenir.

Göz ağrısı için:

1) Çakır dikeninin çiçeği ezilir. Loğusa kadının sütüyle karıştırılıp göze damlatılır.

2) Göğ taş ve polat şekeri kullanılır.

3) Çam isinden yapılmış sürme çekilir.

Taş düşürmek için:

Binbaşı otu kaynatılarak suyu içilir.

Kulak ağrısı için:

Sedef çiçeği dövülüp zeytinyağıyla karıştırılır. Süzüldükten sonra bir kap içinde kaynatılır. Soğuduktan sonra kulağa damlatılır.

Yaralar için:

1) Kurutulmuş kanturun otu zeytinyağı ile karıştırılıp merhem haline getirilerek açık yaralara sürülür.

2) Karabacak otu kaynatılır. Kepekle karıştırılarak lapa haline getirilip yaralara sürülür.

3) Yanmış kav külü sürülür.

Kötü yaralara:

Göğündüre otu kaynatılır, sıcakken yaraya bağlanır.

Öksürük için:

Kurutulmuş kanturun otu ve turuncumile bitkisi çay gibi demlenip içilir.

Nefes darlığına:

Eflatun çiçekli titrek çiçeği çay gibi demlenip içilir.

Şeker hastalığına:

Yavşan çiçeği çay gibi demlenip içilir.

Nezle grip için:

Kuşburnu meyveleri çay gibi demlenip içilir.

Böbrek taşı için:

Kuş ekmeği bitkisi çay gibi demlenip içilir.

Karın ağrısına:

1) Yayla çiçeği, oğlanotu, kekik, katran ve arpa unuyla yoğrulup yakı yapılır. Çocukların karnına sürülüp sarılır.

2) Bir soğan soyulur. İçine tütün, katran, ardıç çekirdeği ezilerek konur, toprağa gömülür. Gerektiğinde topraktan çıkarılarak ilaç olarak kullanılır.

Mide sorunu için:

Kurutulmuş kanturun otu çay gibi demlenip içilir.

Mide suyu için:

Kazayağı otu kıyılıp kaynatılır ve unla karıştırılarak hastanın karnına sürülüp sarılır.

Sarılığa karşı:

1) Sarılık ağacının suyu kaynatılarak içilir.

2 )Kırksinir otu kaynatılır ve içilir.

Yanıklara:

Yanık otu yaraya bağlanır.

Güneş çarpmasına:

1) Hayvan derisine sığır tersi konur. Hasta bu deriye sarılır.

Baş ağrısına:

Başta ufak bir yer ustura ile kazınır, kızgın usturayla dağlanır ve tuz basılır.

Çıbanlara:

Pişmiş soğan sarılır.

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 16:56
  1. yörük
  2. doğal sağlık önerileri

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