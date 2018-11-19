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Yörük kadınlar 'onunla' ilk kez tanıştı

Mersin'in Silifke ilçesindeki meşhur yörük kadınları, hayatlarında ilk kez çamaşır makinesi kullandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:01
Yörük kadınlar 'onunla' ilk kez tanıştı

Mersin'deki yörük kadınlar hayatlarında ilk kez çamaşır makinesi gördü.

Mersin'deki yörük kadınlar hayatlarında ilk kez çamaşır makinesi gördü. Bu tanışma karşısında şaşkın bir o kadar da heyecanlılardı...

Anadolu'daki bin yıllık konargöçer yaşam tarzını sürdüren Mersin'in Silifke ilçesindeki Sarıkeçili kadınlar, kıl çadırda çamaşır makinesiyle tanıştı.

Nasıl çalıştığını öğrendiler

Konargöçer bir hayatları olan ve çadırlarda yaşayan Sarıkeçili Yörük kadınları ailelerinin tüm yükünü çekiyor. Ailenin gündelik ihtiyaçlarının yanı sıra hayvanların sağımı, bakımı, süt, yoğurt, tereyağı yapımını üstlenen kadınlar, çamaşır makinesi ile tanışmanın heyecanını yaşadı. Çamaşır makinesini uzun süre inceleyen Yörük kadınları, makinenin çalıştırılması konusunda yetkiliden bilgi aldı.

"Elle yıkayınca zor oluyordu"

Eşinin isteğini kırmayarak çamaşır makinesi aldığını belirten Ramazan Yagal, "Bize de bir kolaylık oldu. Hanımlarımız elle çamaşır yıkamaktan kurtuldu. Elle yıkayınca zor oluyordu. Kazanlarda, leğenlerde elle yıkanıyordu. Şimdi hanımlarımız rahatlayacak. Kolaylığı görünce hanım 'alalım' deyince ben de aldım. Deneyeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

"Yörük kadınları çok zorluk çeker"

Yörük kadınlardan Kezban Yagal, çamaşır makinesinin işlerini kolaylaştıracağını belirterek, "İyi mi kötü mü bilemedim. Hiçbir zaman televizyon olsun, çamaşır makinesini görmedik. Şimdi gördük. Bizlere çok kolaylık olacağını düşünüyorum. Ilık su kaynatıp kazanda elimizle çamaşır yıkıyorduk. Şimdi işimiz kolaylaşacak. Şimdi çamaşırlarımız güzel bir şekilde yıkanacak. Memnun oldum. Mutluyuz. Yörük kadınları çok zorluk çeker. Hayvana, çocuğa biz bakarız. Yemeğe biz bakarız. Çamaşır, bulaşık yıkar, erken kalkarız. Şimdi en azından çamaşır derdinden kurtulduk" diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:01
  1. Mersin
  2. Silifke

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