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"Yöresel ürünlere raflarımız her zaman açık"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu’ndanPerakende Yasası taslağı ile ilgili yürütülen ve "Marketlerde yöresel ürün bulundurma zorunluluğu" açıklamasına destek geldi.

05 Mart 2019 Salı 16:20
"Yöresel ürünlere raflarımız her zaman açık"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu’ndan (TPF) Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Perakende Yasası taslağı ile ilgili yürütülen ve "Marketlerde yöresel ürün bulundurma zorunluluğu" açıklamasına destek geldi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Perakende Yasası taslağı ile ilgili Balıkesir’de gerçekleştirdiği toplantıda gündeme getirdiği "Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz. Zincir marketlerin sadece kendi markalarıyla değil diğer markalardan da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz" açıklamalarına TPF’den destek geldi.



Kendi öz sermayesi ile bulunduğu bölgede kazanıp, yine aynı bölgeye yatırım yapan yerel zincir marketlerde yerel ve yöresel ürünlere her zaman yer olduğunu belirten TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek; "2018 yılının Ekim ayında hayata geçirdiğimiz ’Yerli Üretim, Yerel Marketten Alınır’ kampanyamız ile yerli üretim tarafında yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkmasını istedik. Bu doğrultuda Türkiye genelindeki 4 bine yakın satış noktamızda yerli üretime, yerel ürünlere raflarımızda daha fazla yer ayırmaya başladık. Projemiz devam ediyor. Bugün uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiren, tüketicilerin beğenisine sunduğu ürünlerle uluslararası şirketlerle rekabet eden üreticilerimiz var. Bu proje ile vatandaşlarımızın kullandıkları ürünlere yerli alternatif olabileceğini, yöresel ürünlere daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz" dedi.



Yerli ve yöresel ürünlere, üretime verilecek destek ile Türkiye’nin kazanacağını kaydeden Altunbilek şöyle konuştu; "Tüketicilerimizin yerli, yöresel ürünleri tercih etmesi için yaptığımız bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra yıl genelinde düzenlediğimiz etkinliklerde de yerli ve yöresel üreticileri daha üst noktalara çıkmaları için yönlendirmelerde bulunuyoruz. Her yıl Nisan ayında düzenlediğimiz Yerel Zincirler Buluşuyor organizasyonunda üretici ile market zincirlerini buluşturuyoruz. Organizasyonun konferans tarafında ise yerli ve uluslararası konuşmacılarımız üreticilerimizi ve market zincirlerini geleceğe hazırlıyor. 2013 yılından bugüne belirlediğimiz temalarla markalaşmadan teknoloji kullanımı ve yatırımına kadar birçok konuyu ele aldık. Bu yıl da ‘Değer’ temasıyla ülke ekonomisine, istihdama, tedarikçilerine, tüketicilerine, bulundukları şehirlere değer katanlarla 11’inci kez bir araya geleceğiz. YZB’nin haricinde İstanbul PERDER’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yerli Market Haftası’nda da yerel ve yöresel üreticilerimizi tedarikçiler ile buluşturup birebir görüşmelerini sağlıyor. Yerel zincir marketler olarak yerli üreticimizi, yöresel ürünlerimizi, tedarikçilerimizi ve tüketicilerimize fayda sağlayacak her türlü kararı destekliyoruz".

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:20
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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