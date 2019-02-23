’Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi Kilis’te, Köylerde ’Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi’ uygulamaya devam ediliyor.

Kilis’te, Köylerde ’Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi’ uygulamaya devam ediliyor.

İslambey ÇATOM tarafından ’Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi’ yürütülen proje köylerde devam ediyor.

İslambey ÇATOM yetkilileri, köylerdeki bayanlara yönelik olarak, ’’Temizlik, Hijyen ve Kadın Sağlığı Eğitimi’’ veriyor. Eğitim çalışmalarını tamamlanmasından sonra o köyde bulunanlara hijyen paketleri hediye ediliyor. Duruca köyünde ’Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi’ kapsamında eğitimler tamamlandı. Eğitimlerin belirlenen köylerde devam edeceği bildirildi.

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