  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yönetmen Seyid Çolak'ın ödüllü filmi "Kapan" 13 Kasım'da vizyona girecek
Aktüel

Yönetmen Seyid Çolak'ın ödüllü filmi "Kapan" 13 Kasım'da vizyona girecek

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:26:25 -
Yönetmen Seyid Çolak'ın ödüllü filmi "Kapan" 13 Kasım'da vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Seyid Çolak'ın üstlendiği, TRT ortak yapımı "Kapan" 13 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Dünya prömiyerini yaptığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali’nde büyük övgü alan ve yarıştığı çeşitli film festivallerden "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dahil birçok ödül alan Seyid Çolak imzalı "Kapan", festival yolculuğunun ardından 13 Kasım'da vizyona girecek.

TRT ortak yapımı olan ve başrollerinde Onur Dilber, Sami Aksu, Münibe Millet ile Serkan Altıntaş'ın yer aldığı film, bir adada balıkçılıkla hayatlarını idame ettiren beş arkadaşın, aralarından birinin kaybolması ve vahşi bir kurdun ortaya çıkmasıyla yaşadıklarını anlatıyor.

Yönetmenin ilk uzun metrajı olan, gizem, gerilim ve dram türünün harmanlandığını bir hikayeyi seyircisine sunan film, 3. Uluslararası Nepal Film Festivali'nde "En İyi Film", 5. Uluslararası Saidia Film Festivali’nde "En İyi Film", 9. Uluslararası Malatya Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" (Seyid Çolak) ve "En İyi Müzik" (Ali Saran), 7. Uluslararası Antakya Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" (Seyid Çolak) ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Sami Aksu), 7. Boğaziçi Film Festivali'nde "FİYAB En İyi Yapımcı" (Seyid Çolak), 7. Kayseri Film Festivali'nde "Elia Kazan Jüri Özel Ödülü" ve 1. Uluslararası Gilak Film Festivali’nde "En İyi Erkek Oyuncu" (Onur Dilber) ödüllerinin sahibi olmuştu.

Yapımcılığını Zürafa Film ve Seyid Çolak'ın üstlendiği Kapan, Başka Sinema dağıtımıyla gösterime girecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası
Dünya

Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası

Seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Trump, koronavirüsü..
Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!
Dünya

Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yapacağı ziyaret öncesi ortalığı karıştıracak açıkla..
7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Önemli bakanlık atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay