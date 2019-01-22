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Yönetmen Kemal Başar'dan Kadıköy Belediyesi'ne sert tepki

Yönetmen Kemal Başar, Kozyatağı'ndaki Kozzy Kültür Merkezi'nde oynanacak oyunla alakalı Kadıköy Belediyesi'nin zorluk çıkardığını açıkladı. Başar, "CHP'li belediyelerin salonlarını kullandırmasının artık suyu çıktı. AK Parti belediyelerindeki organizasyon yeteneği, düzen, sevgi, saygı bunlarda yok" dedi.

22 Ocak 2019 Salı 12:43
Yönetmen Kemal Başar'dan Kadıköy Belediyesi'ne sert tepki

Yönetmen Kemal Başar, Kozzy AVM'de sahnelenecek olan 'Gözlerin Ardında Müzikal'in oyuncusunun rahatsızlanması üzerine başka bir oyunu sahneye koymak istedi. Kadıköy Belediyesi tarafından kendisinden ek para istendiğini söyleyen Başar, "Artık Kadıköy Belediyesi'ne oyun yok. Bakkal defteri gibi tarifeleri var, bu kafayla tiyatro yapılmaz" dedi.

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre, yönetmen Kemal Başar, geçen cuma, Kozyatağı'ndaki Kozzy Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak olan 'Gözlerin Ardında Müzikal' adlı oyunun başrol oyuncusu Eda Kandulu'nun rahatsızlanması üzerine, başka bir oyunu sahneye koymak istedi. Ancak Kadıköy Belediyesi yetkilileriyle aralarında tartışma çıktı.

"Perde kapanmasın diye güzellik yapmaya çalışıyoruz"

Başar, yaşananları şöyle anlattı:

Kadıköy Belediyesi'ne ait Kozzy Kültür Merkezi'nde 'Gözlerin Ardında Müzikal'i oynayacağız. Salonun kirasını verdik. Başrol oyuncumuz bir haftadır hastanede, durumu ciddi. Oyunu iptal etmek yerine 'Öylesine Hikayeler' adlı oyunumuzu sahnelemek istediğimizi söyledik. Ancak onay almaları gerektiğini, bilet fiyatı değiştiği için kira bedelinin de farklı olacağını söylediler. Ben sizi onaylıyor muyum? Ne ek parası? Perde kapanmasın diye güzellik yapmaya çalışıyoruz, yaptıkları muameleye bak.

Kendilerine yapılan ayıp karşısında oldukça sinirlendiğini vurgulayan Başar, sözlerine şöyle devam etti:

CHP'li belediyelerin salonlarını kullandırmasının artık suyu çıktı. AK Parti belediyelerindeki organizasyon yeteneği, düzen, sevgi, saygı bunlarda yok.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:43
  1. Kemal Başar

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