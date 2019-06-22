0553 313 94 23

Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!

23 Haziran seçimleri öncesinde Twitter’dan komplo teorileri üreten yönetmen Gani Müjde’ye, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan cevap geldi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:53
Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 23 Haziran seçimleri öncesinde Twitter’dan saçma sapan iddialarda bulunan yönetmen Gani Müjde’ye cevap verdi.

“Sadece bu değil Gani bey!”

İDO seferlerininiptal edilmesiyle alakalı komplo teorisi üreten Gani Müjde’nin tweetini alıntılayan Fahrettin Altun, “Sadece bu değil Gani Bey! Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş. Hasbelkader sandığa ulaşan olursa diye uçan mühür mürekkebi bile yapmışlar. En son teknoloji diyorlar.” İfadelerini kullandı.

İşte Fahrettin Altun’un o paylaşımı…

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:53
  1. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
  2. 23 Haziran seçimleri
  3. Gani Müjde
  4. Twitter
  5. İDO seferleri
  6. Flaş cevap
  7. İstanbul seçimleri

YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 15171 sa önce
    Bu laikçi tayfanın yalanları, iftiraları bitmek bilmiyor. Kİ, sanatçı, tiyatrocu, siyasetçi, romancı, senarist, yâ hepsi sankiaynı torna tezgâhından çıkmış gibiler, Ne kadar boş adamlar. Bizler, sanki başka bir İSTANBUL'da yaşıyoruz. BAŞKAN ERDOĞAN'ın yerinde başka biri olsa idi, Bunlara hizmete ne gerek diyerek çoktan tasını tarağını alıp giderdi. ALLÂH'tan hizmet diyen bir insan olduğu için savaşmayı bırakmıyor. İşin garip tarafı, BAŞKAN ERDOĞAN'ın yaptığı yatırımlardan en çok elit kesimin faydalanıyor olması. Bunun adına NANKÖRLÜK deniyor. Aslında bunun adına başka bir şeyler demek lâzım. Aslında bu tipleri tam da buzulların ortasına bırakmak lâzım. Belki ülkelerinin kıymetini o zaman tam olarak anlayabilirler.
  • Trafo ya aslan da kaçarTrafo ya aslan da kaçar1 sa önce
    Azgın azınlık : yıllarca vatanperver Anadolu halkının hakkını gasp edip yağlı kapılara kapağı atıp bir iki nesil devlet ve özel sektörde hep ballı kaymakları yiyen bu sayede vergi veren askerde canını feda eden ama annesi yemin törenine alınmayan ezilen halka tepeden bakanvillacı yalılarda viski yudumlayan güruhtur bunların hiç bir şey umrunda olmaz tuzu kuru tiplerdir geçmişten günümüze bakın sağın burjuva sı bile yoktur... İnan kıraç lar tüsiad lar vs vs her dönem solun yağcısı dopingi olmuştur
  • SelimSelim1 sa önce
    Kıt akıllılar adam tasak geçmiş. Ama bizim zekiler cevap veriyorlar. Cok komik bunlar yahu.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
  1. Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü,..
  2. Başkan Aydar, Vali Demirtaş ile Ceyhan..
  3. Eskişehir’de güneş yüzünü gösterdi
  4. Suriye Hama’da bir İHA düşürdü
  5. Karesi’nin asırlık geleneği Şamlı..
  6. Akçalörende Başpehlivan İsmail Koç
  7. Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
  8. Devrilen traktörün altında kalan kadın..
  9. 28 Şubat sürecinden sonra kapatılan..
  10. Sağanak yağış altındaki yaralılara..
  11. Binali Yıldırım'ın hemşehrileri..
  12. Yüzleri boyanan minikler ebru sanatı..
  13. Başkan Bıyık, CHP meclis grubuna..
  14. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten..
  15. Başkan Şerifoğulları, afet..
  16. Hemşehrileri Yıldırım'a destek için..
  17. 'Anadolu İstanbul için seferber'
  18. Muhtarlık kavgasında kan döküldü! Ölü..
  19. Ağrı’da Finansal Okuryazarlık ve..
  20. Türk Hava Yolları ve LOT Hava Yolları..
  21. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’ndan..
  22. İtfaiye tatbikatı nefes kesti
  23. 150 yıl hapisle aranan zanlı,..
  24. Kontrolden çıkan otomobil midibüse..
  25. Başkan Alim Işık: Germiyan Beylik..
  26. Avrupa, İran’da çözüme çağırıyor
  27. Kasımpaşa Spor Kulübü, 'start'..
  28. Kasımpaşa, 2 Temmuz’da sahaya iniyor
  29. Tekman’da köyde çıkan yangın korkuttu
  30. Alanya’da sürat teknesinin çarptığı..
Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

Günün Karikatürü

22 Haziran 2019
Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!