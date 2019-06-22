Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap! 23 Haziran seçimleri öncesinde Twitter’dan komplo teorileri üreten yönetmen Gani Müjde’ye, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan cevap geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 23 Haziran seçimleri öncesinde Twitter’dan saçma sapan iddialarda bulunan yönetmen Gani Müjde’ye cevap verdi. “Sadece bu değil Gani bey!” İDO seferlerininiptal edilmesiyle alakalı komplo teorisi üreten Gani Müjde’nin tweetini alıntılayan Fahrettin Altun, “Sadece bu değil Gani Bey! Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş. Hasbelkader sandığa ulaşan olursa diye uçan mühür mürekkebi bile yapmışlar. En son teknoloji diyorlar.” İfadelerini kullandı. İşte Fahrettin Altun’un o paylaşımı…

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