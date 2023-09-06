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Medya Yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede Sapanca gölünde boğuldu!
Medya

Yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede Sapanca gölünde boğuldu!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 14:46:00 -
Yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede Sapanca gölünde boğuldu!

Ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, Sapanca'da boğularak hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, Sapanca'da boğularak hayatını kaybetti.

Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, Sapanca Gölü’nde dün akşam saatlerinde kayıkla göle açılan 3 arkadaştan Albulkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede’yi arkadaşları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ede’nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Abdulkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesinin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ceylan Ede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Abdulkadir Ceylan Ede kimdir?

Abdulkadir Ceylan Ede 1965 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sinema TV bölümü mezunu olan Ede, Aynalı Tahir, Acı Hayat, Pusat, gibi bir çok televizyon dizisinin yönetmenliğini yaptı.

Ede'nin 14 Film ve dizinin yönetmenliğini yaptığı öğrenildi.
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Kaynak: DHA

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