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Spor Yönetmelik net ve açık! Koç’un amacı ‘adını Atatürk yaptırtmadılar’ operasyonu mu?
Spor

Yönetmelik net ve açık! Koç’un amacı ‘adını Atatürk yaptırtmadılar’ operasyonu mu?

Yeniakit Publisher
2023-09-10 15:44:00 -
Yönetmelik net ve açık! Koç’un amacı ‘adını Atatürk yaptırtmadılar’ operasyonu mu?

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Tesislere Ad Verme Yönetmeliği'nde" yer alan maddeler, Fenerbahçe'nin stat ismini "Atatürk" yapmasını engelliyor. Söz konusu yönetmelik başından beri belli olduğu halde Ali Koç yönetiminin stadın ismini Atatürk yapmaya çalışması, kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda, yönetim kuruluna stadyumun adının "Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi için yetki verilmesinin ardından tüzük tekrar akıllara geldi.

Resmi karar için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay alması gereken Fenerbahçe, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Tesislere Ad Verme Yönetmeliği'nde" yer alan maddeler, sarı-lacivertli kulübün isteğinin gerçekleşmemesine neden olabilir.

İlgili maddeler şu şekilde;

"1- Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan, işletilen özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk'e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez.

2- Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk'e ilişkin adlar verilebilir."
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İlgili maddelere göre İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ismiyle bir stadyumun bulunması, Fenerbahçe'nin "Atatürk Stadyumu" hayalinin önüne geçebilir.

Operasyon mu çekiyorlar?

Yönetmelik başından beri bilinmesine ve maddeler ortada olmasına rağmen Ali Koç yönetiminin bu adımı atması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Koç yönetimi için, "Gelecek bir ret kararına karşın hükümete yönelik 'Adını Atatürk koydurtmadılar' şeklinde bir operasyon mu çekiliyor?" yorumları yapıldı.

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