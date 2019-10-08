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Yönetime rapor sunuldu! Fenerbahçe'de 4 ismin bileti kesildi

Tecrüblei teknik hoca Ersun Yanal, kadroda düşünmediği 4 futbolcunun ara transfer döneminde gönderilmesi için sarı-lacivertli yönetime rapor sundu.

08 Ekim 2019 Salı 10:20
Yönetime rapor sunuldu! Fenerbahçe'de 4 ismin bileti kesildi

Süper Lig'de beklenmedik puan kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe'de sakat futbolcuların milli aradan sonra dönmesi beklenirken teknik direktör Ersun Yanal da takımdan gönderilecek oyuncuları belirlemeye başladı.

Buna göre Yanal’ın geçen sezonun devre arasında Yeni Malatya’dan transfer edilen Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra TFF’ye gönderilen kadroda yer verilmeyen Mehmet Ekici, sağ bek Maurico Isla ve 10 numara Miha Zajc’ın biletini kestiği öğrenildi.

Yönetimin dört futbolcudan kendilerine kulüp bulması için talimat verdiği belirtiliyor. Bu arada Ersun Yanal’ın devre arasında savunma ve kanatlara takviye de istediği ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 12:07
  1. Malatya
  2. Ersun Yanal

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