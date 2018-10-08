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Yolun ortasına park etti, gitti... Nedeni herkesi şaşırttı

Ürgüp ilçesinde meyve suyu içmek için aracını yol ortasına park eden ve uyarılara rağmen aracını kaldırmayan sürücü gözaltına alındı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:28
Yolun ortasına park etti, gitti... Nedeni herkesi şaşırttı

Ürgüp’te ismi öğrenilemeyen bir araç sürücü 50 US 030 plakalı otomobilini portakal suyu içmek için yol ortasına park etti. Durumu gören vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri sürücüye aracını çekmesi için uyarıda bulundu.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerine iddiaya göre meyve suyunu bitirmeden aracını çekmeyeceğini söyledi. Polis ekipleri uzun süren ikna çabalarına rağmen aracını çekmeyen sürücü gözaltına alınarak karakola götürürken araç ise çekici yardımı ile çekilerek otoparka götürüldü.

Olayı gören vatandaşlar olayı cep telefonlarına kaydederken, bazı vatandaşlar ise çekirdek çitleyerek izlediler. 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:28
  1. sürücü

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