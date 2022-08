Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarptı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kuşadası- Söke kara yolu üzerinde meydana geldi. R.D. (23) yönetimindeki 09 AET 014 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.M. adlı kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.M., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza yerinde toplanan vatandaşlar, aynı mevkide sürekli kaza olduğunu belirterek, çözüm bulunmasını istedi.