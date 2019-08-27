Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk kazada ağır yaralandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaya geçidinde aniden yola atlayan çocuğa hızla gelen bir araç çarptı. Metrelerce sürüklenen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Zonguldak Alaplı Kılçak Huzurkent Mahallesi’nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki İsmail T.’ye, Ö.A. yönetimindeki 34 ZN 0936 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan İsmail T. (12) yere düştükten sonra da metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki çocuğa ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneyekaldırırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili incelemebaşlattı.

Kardeşinin geçirdiği kazayı anlatan kardeşi Hakan T., "Biz kardeşimle karşıdan bu tarafa geçerken hızla gelen otomobil çarptı. O da gelen otomobili görmedi" diye konuştu.