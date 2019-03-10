Yolun karşısına geçmek isterken arabanın altında kaldı Bursa'da çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 83 yaşındaki yaşlı adam, kendisine çarpan otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil altında kalan yaşlı adam ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı Edinilen bilgiye göre, kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İtfaiye istikametinden Cerrah istikametine doğru seyir halinde olan İmdat S. idaresindeki 16 UAJ 16 plakalı araç çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 83 yaşındaki Selim Kılıç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ön camına çarpan yaşlı adam yere düşerek ağır yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.