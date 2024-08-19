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Yerel Yolun karşısına geçmek istemişti... Feci ölüm
Yerel

Yolun karşısına geçmek istemişti... Feci ölüm

Yeniakit Publisher
2024-08-19 16:55:00 -
Yolun karşısına geçmek istemişti... Feci ölüm

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada iki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Emin Anter Bulvarı üzerinde meydana geldi. İş yerinden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Tugay Üncü'ye (28) M.D.N. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Yolda savrulan genç, karayolunda aynı istikamete giden F.A. idaresindeki taksinin altında kaldı. Kazada ağır şekilde yaralanan Tugay Üncü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir dönercide çalıştığı öğrenilen Üncü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki aracın sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Üncü'nün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gencin Aydın’ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi.

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