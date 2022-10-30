İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Gemlik’te seri üretim bandından çıkacak her Togg, ekonomi vitesini de yükseltecek” dedi. İTO Başkanı Avdagiç, seri üretimi dün Gemlik’te düzenlenen törenle başlayan Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’a ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Avdagiç, bugün (dün) seri üretim bandından çıkan ilk Togg ile yarım yüzyılı aşkındır devam eden hayalin vücut bulduğunu söyledi. Avdagiç, “Türkiye’nin gücü ve potansiyeli, imkânsız denileni başarma gücüne sahiptir. Bunu çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılında bu yüksek başarıya şahitlik etmek hepimizin için gurur verici” dedi.

Togg’un markalaşma ve geleceğin teknolojilerine yönelik atılan dev adım olduğunu kaydeden Şekib Avdagiç, “Üretim, tasarım, tedarik, pazarlama, servis ve satışla birlikte Togg, hem Ar-Ge hem de istihdam olanakları açısından büyük fırsatlara kapı açmaya devam edecektir. İşte bu sayede önümüzdeki süreçte yerli otomobilimiz, sadece yurtiçindeki talebin karşılanmasında değil aynı zamanda ihracat pazarları açısından da marka değeri olacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “TOBB ve iş dünyasının saygın mensupları, özel sektörümüzün bir otomobil markası oluşturma konusunda gösterdiği beceriyi ispat etmektedir. Vizyonu ve kararlılığının Togg’u bir hayal olmaktan çıkartıp, ayakları yere basan bir proje haline getiren Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese millet olarak şükran borçluyuz. Yolun açık olsun Togg.”

Ciddi anlamda katkılar sağlayacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da Togg’un tüm ihtiyaçları karşılayabilecek yönden düşünülmüş ve tasarlanmış bir araç olduğunu belirterek, “Bir hayalle başlayan ama hayalden projeye, projeden yatırıma ve üretime dönüşen bu yolculuk, bundan sonraki süreçte de inşallah pazar alanında ve bu ürünü besleyen birçok farklı konuda Türk sanayisinin ve Türk teknolojisinin gelecek yolculuğunda, çok önemli ve değerli fikirleri ve birikimleri hayata geçirme noktasında ciddi anlamda katkılar sağlayacak bir yolculuğun başlangıcı olacak” dedi. Bahçıvan, projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve diğer katkı sahiplerine teşekkür etti.

İstihdama faydalı olacaktır

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu ile paha biçilemez hedefler koyduğunu, iş insanlarını geleceğin inşası yolunda ayrıca motive ettiğini belirtti. Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un da bu vizyonun bir parçası olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti: “Togg Türkiye Yüzyılı vizyonunun marka yüzlerinden biri olacaktır. Uluslararası arenada Türkiye’nin vitrin ürünlerinden olacağı gibi beraberinde otomotiv yan sanayine bağlı birçok sektöre de büyük canlılık katacaktır. Ülke ekonomimize doğrudan para girişi sağlayabileceği gibi cari açığa ve istihdama da katkıları olacaktır.”

Çok önemli bir otomotiv

Tüm Türkiye’nin gurur duyacağı muhteşem bir tesisin açıldığını dile getiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise “1960’lı yıllardan beri hayalini kurduğumuz, 60-65 yıldır özlemini çektiğimiz, ‘Türkler yapamaz, başaramaz, tasarımını yapamaz, beceremeyeceksiniz’ denilen bir tesisin, bir markanın doğuşuna hep beraber şahitlik ediyoruz” diye konuştu. Mahmut Asmalı, aracı incelediğini belirterek, “Mottosunda da söylediği gibi ‘bir otomotivden daha fazlasını’ yansıtıyor. Dolayısıyla bir ofis konforu var. Yüksek teknolojili birçok yazılım ve donanım var. Bu manada herkesin keyifle süreceği, bir an önce binmek için sabırsızlanacağı çok önemli bir otomotiv” diye konuştu. Asmalı, projede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 5 üstleniciye ve tüm paydaşlara teşekkür etti. Yurt dışındaki MÜSİAD temsilcilerinin de bu araçtan bir an önce istediklerini dile getiren Asmalı, Türk milleti olarak gurur duymaları gerektiğini sözlerine ekledi.