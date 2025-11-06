Yolsuzlukta rekor kırmış

Buğra Kardan İstanbul

Hırsızlık, yolsuzluk zanlısı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüzlüğe doymadığı bir defa daha tescillendi. Sayıştay’ın 2024 İBB Denetim Raporu’yla İmamoğlu’nun bir yılda 116 yolsuzluğa imza attığı belgelendi. Şaibeli ihaleler, yandaş kayırmaları, kamuya verilen zararlar tek tek ortaya kondu.

Raporda şu vurgunlara yer verildi:

Kiralama yoluyla edinilen taşıtlarının takibinin yapılamaması,

Taşıt kiralama ihalelerinin mevzuata aykırı olarak akaryakıt dahil gerçekleştirilmesi,

Toplu taşıtlara ait plakaların süresiz ve ihalesiz olarak üçüncü şahıslara verilmesi,

Lojman tahsislerinde usulsüzlüğe gidilmesi,

Park alanı olarak belirlenen ve satılması mümkün bulunmayan taşınmazın elden çıkarılması,

Organizasyon ihalelerinde illegal uygulamalarda bulunulması,

Aralarında doğal bağlantı olmayan mal ve hizmet alımlarının bir arada ihale edilmesi,

YANDAŞLAR SEMİRTİLMİŞ

Reklam alanları kiralama ihalelerinde katılım şartlarının rekabeti kısıtlayacak şekilde belirlenmesi,

Hafriyat sahaları işletme ciro paylarının yasak olmasına rağmen bazı ilçe belediyelerine aktarılması,

İşletme hakkı devredilen ve irtifak hakkı kurulan taşınmazlardan bazılarının hizmet imtiyaz varlıkları hesabında izlenmemesi,

Spor tesisleri hizmet alım ihalesinde yapılacak işlerin belli olmaması, Teknik Şartname’nin açık ve anlaşılır olmaması,

Kriterlere uymayan kişilere ‘Evlilik Desteği’ adı altında sosyal yardımda bulunulması,

Şartları karşılamayan kişilere sosyal destek sağlanması.

Geçmiş dönemlerde tahsis edilen taksi ve dolmuş plakalarının mevzuata aykırı biçimde süresiz olarak kullandırılması,

İŞÇİNİN HAKKI DA YENMİŞ

İşçilerin yıllık ücretli izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmaması,

Belediye şirketlerinden doğrudan hizmet alımı yöntemiyle temin edilen işçiler için kıdem tazminatı karşılığının ayrılmaması,

Geçici görevlendirmelerin süresiz hâle getirilmesi,

İştirak şirketlerinde istihdam edilen 38 personelin sözleşmeye dayanmadan İBB’de çalıştırılması.

GİDERLERDE FAHİŞ ARTIŞLAR

Sayıştay raporunda İBB’nin bütçe giderlerinin fahiş oranlarda arttığı ortaya koyuldu. Buna göre 2024’te toplam giderlerde yüzde 95.16 (116 milyar 520 milyon 188 bin 516.14) lira artış ölçüldü. Personel giderlerinde yüzde 86.48 (5 milyar 15 milyon 64 bin 127.87 lira) yükseliş kaydedildi. Mal alım ve hizmet giderlerinde yüzde 108.04 ( 42 milyar 493 milyon 543 bin 889.24 lira), faiz giderlerinde yüzde 144.35 (6 milyar 802 milyon 82 bin 370.71 lira) artış müşahede edildi. Bu tablo İmamoğlu’nun belediyeyi mali çıkmazla karşı karşıya bıraktığını görünür kıldı.

İSKİ’YE BORÇLAR ÖDENMİYOR

Raporda İBB’nin İSKİ’ye yüklü borcu olduğuna işaret edildi. Belediyenin 3 milyar 688 milyon 934 bin 861.97 liraya varan borcunu protokollerle ötelediğine dikkat çekildi. Bu durum, 16 milyonun parasını buhar eden İmamoğlu’nun İSKİ’yi sıkıntıya soktuğunun fotoğrafı oldu.

İŞTİRAKLER UÇURUMA SÜRÜKLENMİŞ

2024 İBB Denetim Raporu, belediye iştiraklerinin de çıkmazda olduklarını gün yüzüne serdi.

İSPARK’ta şu hususlar kafaları kurcaladı:

Kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmaması,

Personelden yapılan icra kesintilerinin hatalı muhasebeleştirilmesi,

Avans hesabının yerinde kullanılmaması,

Otoparklar için yapılan giderlerin yanlış hesapta izlenmesi,

Geriye dönük yevmiye kaydı yapılması.

Kaynak: Yeniakit