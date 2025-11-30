Cevizde hangi vitaminler var! Şifa dolu kaynağıyla birçok hastalığı önleyici kalkan!

  • İSTANBUL
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türk damak zevkine uygunluğu ve içerdiği besin öğeleri ile insan sağlığına bir çok faydası olan ceviz, binlerce yıllık bir geçmişe sahip mucizevi bir besindir.

Ceviz (Juglans regia L.), binlerce yıllık bir geçmişe sahip, Akdeniz ve Orta Asya kökenli, sert kabuklu meyve türleri içerisinde yer alan bir besindir. Yaklaşık 18 türü bulunan cevizin en yaygın olarak bilinenleri ‘’Anadolu cevizi”, “İran cevizi” ve “İngiliz cevizi” olarak ifade edilen Juglans regia’dır.Dünyanın büyük bir alanına yayılma gösteren cevizinin anavatanının İran veya Çin olabileceği düşünülmektedir. Günümüzde Türkiye’de de yaygın olarak ceviz yetiştirilmekte ve yaklaşık 4,5 milyon ceviz ağacı bulunmaktadır. Yıllık 120.00 ton ile ülkemiz dünyada ceviz üretimi bakımından üçüncü sırada yer almaktadır.İnsan sağlığı için oldukça yararlı bir besin olan ceviz, günlük yağ ihtiyacımızın önemli bir kısmı olana omega3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından zengindir. Yağ asitlerinin yanı sıra birçok vitamin ve mineralde bulunduran ceviz yüksek lif içeriğine ve antioksidan özelliğe sahiptir.

İnsan sağlığı açısından oldukça faydalı besinlerden biri olan cevizin yaklaşık e’i yağ, %3’ü su, %5- 15’i karbonhidrat ve ’i proteinden oluşur.

Ceviz, çeşitli vitamin ve mineral kaynağıdır. Cevizdeki vitaminler yağda çözünenlerden A ve E vitamini, suda çözünenlerden B1, B2, C vitaminleridir.

Ayrıca ceviz, folik asit, pantotenik asit ve niasin, minerallerden; demir, magnezyum, bakır, çinko ve fosfor da içermektedir.

E vitamini: ceviz de diğer kuruyemişlere oranla gama-tokoferol adı verilen özel bir E vitamini formu yüksek miktarda bulunur.

B6 vitamini: ceviz, bağışıklık sistemini güçlendiren ve sinir sistemini desteklemeye yardımcı olan B6 vitamini bakımından zengindir.

Folik asit: hamilelik sırasında bebek gelişimi için çok önemli olan folik asit cevizde bol miktarda vardır.

Fosfor: vücudun yaklaşık %1 ‘i fosfordan oluşur. Özellikle kemiklerde sağlığında görev yapan bir mineral olan fosfor cevizde de bulunur.

Son derece besleyici olan taze cevizin faydaları son 50 yıldır birçok araştırmaya konu olmuştur. Diğer kuruyemişlere göre içerdiği yüksek omega-3 yağları ve sahip olduğu antioksidan aktivite dikkat çekmektedir. Günümüzde de faydaları araştırılmaya devam eden cevizin şu ana kadar kalp sağlığından bağışıklık sistemini güçlendirmesine, obezite ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıklardan beyin sağlığına yaptığı katkı göze çarpmaktadır:

Ceviz, antioksidan etkiye sahiptir: Ceviz içerdiği e vitamini, melatonin ve kabuğunda bulunan yüksek polifenol sayesinde yüksek antioksidan özellik gösterir. Sağlıklı yetişkinlerde yapılan çalışmalarda ceviz bakımından zengin bir yemek tüketildiğinde aterosklerozu destekleyen "kötü" LDL kolesterolün neden olduğu oksidatif hasarı önlediği görülmüştür.

