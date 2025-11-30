Cevizde hangi vitaminler var! Şifa dolu kaynağıyla birçok hastalığı önleyici kalkan!

Ceviz (Juglans regia L.), binlerce yıllık bir geçmişe sahip, Akdeniz ve Orta Asya kökenli, sert kabuklu meyve türleri içerisinde yer alan bir besindir. Yaklaşık 18 türü bulunan cevizin en yaygın olarak bilinenleri ‘’Anadolu cevizi”, “İran cevizi” ve “İngiliz cevizi” olarak ifade edilen Juglans regia’dır.Dünyanın büyük bir alanına yayılma gösteren cevizinin anavatanının İran veya Çin olabileceği düşünülmektedir. Günümüzde Türkiye’de de yaygın olarak ceviz yetiştirilmekte ve yaklaşık 4,5 milyon ceviz ağacı bulunmaktadır. Yıllık 120.00 ton ile ülkemiz dünyada ceviz üretimi bakımından üçüncü sırada yer almaktadır.İnsan sağlığı için oldukça yararlı bir besin olan ceviz, günlük yağ ihtiyacımızın önemli bir kısmı olana omega3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından zengindir. Yağ asitlerinin yanı sıra birçok vitamin ve mineralde bulunduran ceviz yüksek lif içeriğine ve antioksidan özelliğe sahiptir.