  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Asgari ücrette kritik süreç başlıyor: 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak, nasıl belirlenecek?

KIZILELMA hava-hava füzesiyle dünyada ilke imza attı Görülmeden görüyor vurulmadan vuruyor

Papa 14. Leo’dan İstanbul’a ziyaret! Kumkapı Kilisesi’nde ayin düzenlendi

Ankara’da aranan şüphelilere şafak operasyonu: 105 gözaltı

Maduro Türkiye'ye sürgün edilmek isteniyor!

Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?

“Yoksa iki kilise birleşiyor mu?” Papa’nın gelişi ve Erbakan Hocamızın hatırlattıkları

Afyonkarahisar’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, can kaybı var

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Karadeniz’de tehlike çanları! Ticari gemilere saldırılar Ankara’da endişeyi artırdı!
Gündem Papa’nın gelişine ilk tepki Hüseyin Çevik Hoca’dan geldi! ‘Ne işi var elin cünübünün burada!’
Gündem

Papa’nın gelişine ilk tepki Hüseyin Çevik Hoca’dan geldi! ‘Ne işi var elin cünübünün burada!’

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Cübbesi ve sarığıyla bilinen ve sosyal medyada içerikler yayınlayan Hüseyin Çevik Hoca, Katolik Kilisesi lideri Papa'nın Türkiye'ye yaptığı ziyarete sert sözlerle tepki gösterdi.

Cübbesi ve sarığıyla sosyal medyada içerikler yayınlayan Hüseyin Çevik Hoca, Katolik Kilisesi lideri Papa'nın Türkiye'ye yaptığı ziyarete sert sözlerle tepki gösterdi. Yaptığı videolu açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın heyeti tarafından karşılanma şeklini ve kadınların ilahi okumasını eleştirdi.

Papa’nın Türkiye ziyareti tartışmaları alevlendirdi. Hüseyin Çevik, yapılan karşılama törenine sert tepki göstererek Diyanet heyetinin kıyafetinden ilahi seçimine kadar birçok noktayı eleştirdi. Papa ve yardımcısının dini kıyafetlerle gelmesine karşılık Türk heyetinin takım elbiseyle karşılamasını yanlış bulduğunu dile getiren Çevik, tören sırasında kadınların açık saçlı ve ilahi söylüyor olmasına da tepki gösterdi. Papa’nın İznik ziyaretine yönelik eleştirilerini de sürdüren Çevik, böyle bir karşılamada Mehter’in çalınması gerektiğini savunarak sert çıkış yaptı.

"Yoksa iki kilise birleşiyor mu?" Papa’nın gelişi ve Erbakan Hocamızın hatırlattıkları
“Yoksa iki kilise birleşiyor mu?” Papa’nın gelişi ve Erbakan Hocamızın hatırlattıkları

Gündem

“Yoksa iki kilise birleşiyor mu?” Papa’nın gelişi ve Erbakan Hocamızın hatırlattıkları

Papa 14. Leo’dan İstanbul’a ziyaret! Kumkapı Kilisesi’nde ayin düzenlendi
Papa 14. Leo’dan İstanbul’a ziyaret! Kumkapı Kilisesi’nde ayin düzenlendi

Gündem

Papa 14. Leo’dan İstanbul’a ziyaret! Kumkapı Kilisesi’nde ayin düzenlendi

Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…
Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…

Gündem

Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü
Gündem

HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü

HDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devlet aklıyla yürütüldüğünü vurgulayarak CHP’nin komisyona 38 maddelik a..
Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?
Sosyal Medya

Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?

Almanya hayallerinin peşinden giden bir Türk genci, karşılaştığı gerçeklikleri sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoyla dile getirdi...
Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…
Gündem

Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek dikkatleri üzer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23