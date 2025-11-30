Papa’nın gelişine ilk tepki Hüseyin Çevik Hoca’dan geldi! ‘Ne işi var elin cünübünün burada!’

Cübbesi ve sarığıyla sosyal medyada içerikler yayınlayan Hüseyin Çevik Hoca, Katolik Kilisesi lideri Papa'nın Türkiye'ye yaptığı ziyarete sert sözlerle tepki gösterdi. Yaptığı videolu açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın heyeti tarafından karşılanma şeklini ve kadınların ilahi okumasını eleştirdi.

Papa’nın Türkiye ziyareti tartışmaları alevlendirdi. Hüseyin Çevik, yapılan karşılama törenine sert tepki göstererek Diyanet heyetinin kıyafetinden ilahi seçimine kadar birçok noktayı eleştirdi. Papa ve yardımcısının dini kıyafetlerle gelmesine karşılık Türk heyetinin takım elbiseyle karşılamasını yanlış bulduğunu dile getiren Çevik, tören sırasında kadınların açık saçlı ve ilahi söylüyor olmasına da tepki gösterdi. Papa’nın İznik ziyaretine yönelik eleştirilerini de sürdüren Çevik, böyle bir karşılamada Mehter’in çalınması gerektiğini savunarak sert çıkış yaptı.