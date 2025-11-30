Van'da Önemli Adım! İran Başkonsolosluğu Açılıyor!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı ortak açıklamada duyurduğu karar, bölgedeki diplomatik trafiği hareketlendirdi. Fidan, Van’da İran Başkonsolosluğu açılacağını belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin sahada daha güçlü bir zemine oturacağını vurguladı. Bu adımın ticaretten güvenliğe kadar pek çok alanda etkili olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’ın başkenti Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü ve Van'da İran Başkonsolosluğu açılacağını duyurdu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Fidan, "İsrail'in bölgesel yayılmacılığı büyük bir tehlike oluşturuyor. Amacımız Gazze'de büyük emeklerle oluşturulan ateşkesin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi" dedi.

Bakan Fidan, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili, "Ukrayna-Rusya barışının bölgemiz için bizler için önemli olduğu kanaatindeyiz. Hayata geçmesi için başta Türkiye olarak, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurumlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Avrupalıların, Ukraynalıların, Rusların, Amerikalıların attığı bütün adımları, çabaları destekliyoruz. Bu çabaların içerisindeyiz. İnşallah bir an önce Rusya Ukrayna barışının da hayata geçtiğini görürüz" diye ekledi.

