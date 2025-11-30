Sanayide temiz üretim dönemi başlıyor 6 bin tesise yeşil dönüşüm belgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından tebliğlere ilişkin paylaşım yaparak, “Sanayide yeşil dönüşüm yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. ‘2053 Net Sıfır Emisyon’ hedeflerimiz doğrultusunda; Temiz üretim teknolojileri ile döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıracak ve ülkemizin sanayideki rekabet gücünü artıracak kararlar 1 Aralık’tan itibaren yürürlüğe giriyor. Hayırlı olsun” mesajını verdi.

Tebliğlerle, tesisler enerji verimliliği, emisyon yönetimi, atık azaltımı ve kaynak kullanımı gibi başlıklarda F’den A’ya kadar sınıflandıracak. Bu sayede temiz üretim teknolojileri ve döngüsel ekonomi uygulamaları yaygınlaşacak. Yeni tebliğler, çevreci üretimi teşvik ederken Türkiye’nin sanayideki rekabet gücünü de artıracak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sanayide çevreci ve temiz üretim hamlesi için kritik bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda Bakanlığa bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, “Sektörel Mevcut En İyi Teknikler (MET) Tebliğleri”ni hazırladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Sektörel MET Tebliğleri 1 Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tebliğlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Sanayide yeşil dönüşüm yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. ‘2053 Net Sıfır Emisyon’ hedeflerimiz doğrultusunda; Temiz üretim teknolojileri ile döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıracak ve ülkemizin sanayideki rekabet gücünü artıracak kararlar 1 Aralık’tan itibaren yürürlüğe giriyor. Hayırlı olsun” dedi.

Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliğini tamamlayıcı nitelikteki tebliğler; enerji, metal, mineral, kimya, atık yönetimi, tekstil, otomotiv ve gıda gibi sektörlerden oluşan yaklaşık 6 bin sanayi tesisini kapsıyor. Yeni düzenlemeye göre tesisler enerji ve su verimliliği, atık oluşumu, hava-su-toprak emisyonları, gürültü ve koku yönetimi gibi geniş bir kriter seti üzerinden değerlendirilecek. Bu bütünleşik analiz sonucunda tesisler F’den A’ya kadar sınıflandırılarak “Sanayide Yeşil Dönüşüm (SYD) Belgesi” almaya hak kazanacak.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN TEKNİK ALTYAPISI 1807 MADDEDE SIRALANDI

Tebliğlerle birlikte sektörlere özgü çevresel standartlar da net biçimde tanımlandı. Buna göre; enerji üretimi için 133, metal üretimi ve işlenmesi için 423, mineral endüstrisi için 192, kimya endüstrisi için 635, atık yönetimi için 90 ve diğer üretim faaliyetleri için 334 olmak üzere toplam 1807 maddelik Sektörel MET sıralandı. Bu MET’ler, her sektör için teknolojik ve ekonomik olarak uygulanabilir en temiz, en verimli ve en inovatif üretim tekniklerini ortaya koyarak sanayide yeşil dönüşümün teknik altyapısını oluşturuyor.

NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNE GÜÇLÜ DESTEK

Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi için en önemli adımlardan birini oluşturan bu tebliğler sanayinin yeşil dönüşümünde de kilometre taşı niteliğinde olacak. Bu uygulamaların standarda bağlanıp yaygınlaştırılmasını sağlayacak olan tebliğler sayesinde temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının artırılması ve kaynak verimliliğinin somut kriterlere bağlanması sağlanacak. Düzenlemelerle birlikte ihracat süreçlerinde yeşil dönüşüm kriterlerine uyum kolaylaşacak, bu sayede temiz teknoloji yatırımları hızlanacak ve yeşil finansmana erişim güçlenecek. Yeni tebliğler, çevreci üretimi teşvik ederken Türkiye’nin sanayideki rekabet gücünü de artıracak.