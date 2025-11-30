İran’da kritik görüşme trafiği: Bakan Fidan: İsrail yayılmacılığı bir an önce durdurulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiği kapsamında önemli bir ziyarette bulunarak İran'ın başkenti Tahran’a gitti. Bakan Fidan, burada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgedeki hassas konuları masaya yatırdı.

Görüşmede, ikili ilişkiler çerçevesinde güvenlik ve terörle mücadele konuları, ulaştırma ve sınır ticaretinin geliştirilmesi ile iki ülke arasında belirlenen 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak çalışmaların güçlendirilmesi ele alınacak. Tarafların ayrıca İran’ın nükleer programı, İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumu, Suriye ve Güney Kafkasya’da güvenlik ve istikrar, Gazze’de ateşkes çabaları, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve Pakistan ile Afganistan arasında son günlerde artan askeri gerilim konusunda görüş alışverişi yapması bekleniyor.

"İSRAİL YAYILMACILIĞI BİR AN ÖNCE DURDURULMALI”

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

-Rusya-Ukrayna barışı bölge ve bizim için önemli. Barış için yoğun bir çaba içindeyiz.

- İsrail yayılmacılığı bir an önce durdurulmalı. Uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı.

Ayrıntılar geliyor….