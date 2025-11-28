Yolsuzlukların gölgesinde kurultay

Buğra Kardan İstanbul

Ayak kaydırmanın ve sırttan hançerlemenin adetten olduğu CHP’de yolsuzluk krizi de derinleşti. Bu krizin gölgesinde 39. Olağan Kurultay’a gidecek olan kukla Genel Başkan Özgür Özel’i stres kapladı. Kurultayda İBB başta olmak üzere CHP’li belediyelerde yapılan usulsüzlüklerin ve hileli ihalelerin harareti artırması kuvvetle muhtemel görülürken, İstanbul’u yağmalayan çete başı Ekrem İmamoğlu’nun müdafii Özel, rüşvetle oturduğu koltuğa yapışma ve iç muhalefeti ya tehdit ya da mobbingle sindirmek suretiyle tek adam olma planını devreye aldı. Özel’in, yolsuzluk haykırışında bulunan Kılıçdaroğlu için “Açıklamaları tabanda tepkiye yol açtı. Büyüyen tepkinin önünü almakta güçlük çekiyoruz. Açıklamalarının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum” sözleriyle Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti, Gürsel Tekin’e selam verenleri dahi kapı dışarı edeceğini açıkladı. Yolsuzluğa isyan eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın baskıyla karşı karşıya kaldığından şikâyet etmesi Milli Şef ruhunun hortladığını ortaya koydu.

“HUZURSUZLUK DEVAM EDECEK”

Akit’e konuşan CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, şunları söyledi: “CHP’de çarşı karışık. Tek adam olmayı amaçlıyor ama başarılı olamıyor. Malum, PM’de 60 üye bulunuyor. İddiaya göre 30 üyeyi İmamoğlu belirleyecek. Ancak Özel, İmamoğlu’na 10-15 üye verir. Çünkü CHP’ye hakim olmanın yolu PM’yi elde etmekten geçiyor. Bir de yanında Önder Sav gibi deneyimli biri var. Ondan aldığı fikirlerle ilerliyor. Belli ki Dilek İmamoğlu’nu, MP’yi kapatan Muharrem İnce’yi, MHP’den gelen Cemal Enginyurt’u, İP’ten geçen Adnan Beker’i PM’ye koyacak. Öyle ya da böyle PM’yi Özel, şekillendirecek. İmamoğlu’na ya 10-15 üye verecek ya da PM’nin üye adedini 80’e taşıyacak. Üyelerden 50’sini kendi alacak, 30’unu İmamoğlu’na verecek. Kurultay olacak ama CHP’de yolsuzluk huzursuzluğu devam edecek. Gerilim dinmeyecek. Bir kere iddianame çıktı. İhbarlar, itiraflar ortaya döküldü. Şu aşamada Ekrem İmamoğlu’na ‘Genel Başkan ol’ denmeyeceği aşikâr.”