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Dünya

Yolsuzlukla suçlanan eski kral Dominik Cumhuriyeti'ne sığındı

Eski İspanya Kralı Carlos'un, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları sonrası Dominik Cumhuriyeti’ne sığındığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:59:00 -
Yolsuzlukla suçlanan eski kral Dominik Cumhuriyeti'ne sığındı

Eski İspanya Kralı Carlos, pazar günü yaptığı resmi açıklamada, hakkındaki yolsuzluk iddialarına gönderme yaparak, oğlu Felipe’nin tahtı sorunsuz yönetmesi için ülkeden ayrılacağını açıkladı. İspanyol basını,Carlos’un dün sabah Dominik Cumhuriyeti’ne gittiğini ileri sürdü.

İspanyol basını eski kralın milyon doları bulan yolsuzluk iddialarından kaçtığını iddia etti. Eski kral Carlos, hüküm sürdüğü 40 yıl boyunca hakkında bir çok yolsuzluk iddiaları ortaya atılmış ve bu iddialardan bazıları mahkemeye taşınmıştı. Carlos 2014 yılında tahtını oğlu 6’ncı Felipe’ye devretmişti.

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