Yolsuzlukla suçlanan CHP'li Başkandan yeni skandal!

Adı yolsuzluk belediyesi olarak anılan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden İmfalt Yol Yapı Sanayi Ticaret A.Ş şirketi'nin 2017 ile 2021 yılları arasında toplam 440 milyon liralık asfalt ihalesi aldığı ortaya çıkmıştı.

2017 yılından 2021 yılına kadar yaptırılan ihalelerin aynı firma tarafından alınması bu kadarına da pes dedirtirken, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın Çerçioğlu'nu kast ederek, "Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar" iddiasında bulunduğu firmanın İmfalt A.Ş şirketi olduğu ortaya çıkmıştı.

SABAH, YENİ BELGELERE ULAŞTI

İmfalt A.Ş.'nin ardından SABAH yeni belgelere ulaştı. 2020'de iki ortaklı olarak 100 bin lira sermaye ile kurulan Martoksal A.Ş. isimli şirketin CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 2022'de 450 milyon liralık asfalt ihalesi aldığı ortaya çıktı. Sermayesi 2021'de 1 milyona çıkarılan Martoksal A.Ş.'ye 450 milyon liralık ihale verilmesi büyük şaşkınlık yarattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve alt yapı işleri olarak 31 Ekim 2022'de çıkılan açık ihaleye 5 firma teklif verdi.

27 MİLYON LİRA DAHA DÜŞÜK TEKLİF VEREN KAZANAMADI

5 tekliften 3'ü geçerli sayılırken, ihaleyi KDV dahil 450 bin liraya Martoksal firması kazandı. İhalede Martoksal firmasından 27 milyon lira daha düşük teklif veren başka firmanın ihaleyi kazanamaması akıllarda soru işareti bıraktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İhale sözleşmesi 17 Ocak 2023'te imzalandı. Firmanın, sözleşmeye göre Aydın'daki cadde, bulvar ve mahalle yollarını 19 Ocak 2023 ile 8 Aralık 2024 yılları arasında asfaltlayacağı belirtildi.

2 YILDA 3 KEZ ADRES DEĞİŞTİRMİŞ

2 Yılda kuruluş adresinin 3 kez değiştiren Martoksal A.Ş.'yi 14 Ocak 2020'de İsmet Durnabaş ve Süleyman Elivar kurulduğu öğrenildi.

Şirketin kurulduktan sonra iki yıl içerisinde kamu sektöründe kazandığı ilk ihalenin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihale olduğu öğrenildi.