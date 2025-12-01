Yolsuzluk protestoları devam ediyor!

Filipinler'de binlerce kişi, sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yolsuzluk soruşturmasının ardından sokaklara döküldü.

Filipinler'de sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerdeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili yolsuzluk soruşturması sürerken, başkent Manila'da binlerce kişi olayı protesto etmek üzere bir araya geldi.

Göstericiler, sel kontrol projelerine ayrılan bütçelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Ellerinde pankart ve bayraklar taşıyan göstericiler, olaya karışan tüm hükümet yetkililerinin istifa edip, yargılanmasını istiyor.

Başkentte düzenlenen protestoların güvenliğini sağlamak amacıyla 17 binden fazla polis görevlendirildi, kent genelinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrol projelerinde anormallikler tespit edildiğini ve konunun soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Maliye Bakanı Ralph Recto da eylülde yaptığı açıklamada, sırf 2023'ten bu yana bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun yolsuzluk sonucu zayi edilmiş olabileceğini bildirmişti.