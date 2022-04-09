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Gündem 'Yolsuzluk' iddiası sonrası bakanlık harekete geçti: 2 isim görevden alındı!
Gündem

'Yolsuzluk' iddiası sonrası bakanlık harekete geçti: 2 isim görevden alındı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilgili medyaya yansıyan 'yolsuzluk' haberleriyle gündeme gelen İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı'nın 1 Nisan 2022 tarihinde görevden alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 01:04:00 -
'Yolsuzluk' iddiası sonrası bakanlık harekete geçti: 2 isim görevden alındı!

Bakanlık açıklamasında, bugün bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilgili haberler ve Bakanlıkça yürütülen bir soruşturma konusuna ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi.

"1 Nisan'da görevden alındılar"

Habere konu olay hakkında Bakanlıkça, Kasım 2022'de soruşturma başlatıldığı, çalışmaların tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütüldüğü belirtilerek, "Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022'de görevden alınmıştır." denildi.

 

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