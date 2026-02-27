  • İSTANBUL
Müslüman olmadan önce… Alman Kerstin İslam'la şereflendi

Müslüman olmadan önce… Alman Kerstin İslam'la şereflendi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Kerstin Struss, İslam dinini seçerek Elif adını aldı.

Gazipaşa İlçe Müftülüğü'nde Struss için hazırlanan ihtida programında İslam dininin tevhid dini olduğu vurgulandı. Programda ayrıca İlçe Müftüsü Fahri Başar, İslam'ın kardeşlik, barış ve insanlara karşı saygı dini olduğuna vurgu yaparak, "Müslümanlar, diğer din mensuplarına karşı anlayışlı davranır; bu anlayışın temelinde İslam dini vardır" dedi.


İSLAM'I SEÇME KARARI

Kerstin Struss, İslam dinini araştırdığını ve Müslümanların dayanışma, birlik ve beraberlik içinde olduklarını gördüğünü ifade etti. Müslüman olmadan önce onları daha iyi anlamak için oruç tuttuğunu belirten Struss, tüm bu gözlemler sonucunda İslam'ı seçtiğini açıkladı.

"ELİF" OLARAK YENİ HAYATINA BAŞLADI

Başar eşliğinde kelime-i şehadet getiren Struss, 'Elif' ismini aldı kendisine Kur'an-ı Kerim ve Almanca meali hediye edildi.

