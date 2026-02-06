Yolların yeni sorunu: Bilinçsiz kasisler

Plastik olanları da var. Asfalt olanda sebepleri ise aynı. Kasis uygulaması sayesinde sürücüler mecburen de olsa hızını kesmek zorunda kalıyor. Bu kasisler, kazaların önlenebilmesi için en etkin yöntemlerden biri olarak biliniyor. Okul, hastane, çocuk bahçesi, spor ve konut alanları gibi yerlerde maalesef ülkemizde tabela uyarıları ile uyulmayan hız kuralı kasislerle mecburi olarak uygulanıyor.

Kasislerde kendi aralarında ayrılıyor…

Hız Kesici Kasis: Kaza riskinin fazla olduğu yollarda tehlikeyi en aza indirmek için uygun yerlere konulmaktadır. Genelde hastane, okul gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu alanda genellikle kullanılmakta.

Flaşörlü Kasis: Trafiğin daha kontrollü akması gereken yerlerde yaya ve araç güvenliği için araçların hızını kesmek açalı kullanılır. Üstünde bulunan güneş enerjili flaşörler sayesinde gece azami ölçüde görünme gerçekleşmekte.

Kablo Koruyucu Yol Kasisleri: Kasis yapılacak alandan geçen kabloları korumak amaçlı tasarlanmıştır. Optimum yüksekliği ve sert yapısı sayesinde üzerinde bulunan kanallarda sakladığı kabloları kasis üzerinden araç geçerken korumakta.

Kauçuk Şaseli Yol Kasisi: Plastik kasislere oranla daha yumuşak olan kauçuk kasisler daha konforlu bir geçiş sağlamakta ve kullanım ömrü daha uzun olmakta.

Kedi Gözlü Yol Kasisleri: Kedi gözlü hız kasisi kontrollü bir giriş çıkışın, olması gereken durumlarda trafik yoğunluğunu azaltmak için kullanılmakta

Kasislerin sayısı da yeni yapılanlarla birlikte artmaya devam ediyor. Ancak bilinçsiz yapılan kasisler çok sayıda kazaya ve can kaybına neden olabiliyor. Örneğin; Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde tramway yolu yakınına yapılan kasis 2 ayrı kazada 5 kişinin ölümüne neden oldu.

BİLİNÇSİZ YAPILAN KASİSLER MİLLİ SERVETE ZARAR

Ancak Standart dışı ölçülerde ve alakasız noktalara yapılan kasisler hem trafik yoğunluğunu artırmakta hem de araçlara büyük zarar vermekte. Normalden daha yüksek yapılan ve alakasız yerlere konulan kasisler araçların alt takımlarına büyük zarar veriyor. Buda zamanından önce belki de defalarca araç parçalarının değişmesi anlamına geliyor. Sürücülerin cebinden fazla para çıkarken, araçlara takılan ithal parçalar içinde ülkeden döviz kaybı yaşanıyor.

Ayrıca kasisler acil durumlarda hızlı seyir etmesi gereken acil müdahale araçlarının gecikmelerine neden olabilmektedir. Araçlar hız tümseğine yaklaştığında hızını azaltıp tekrar arttırdığı için ses ve gürültü kirliliğine neden olmakta.

O yüzden yönetmeliğe uyulması şart; Yönetmelikte kasislerin tümsek yüksekliği en fazla 7,5-10 cm olması gerektiği ifade ediliyor. Sürücülerin rahatça görebilmesi için yine yönetmelikte belirtilen mesafe kadar öncesinde kasis olduğunu gösteren tabela uyarıcı levha bulunması gerekiyor.