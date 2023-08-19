Yolların olağan dışı yeni fatihi BAC Mono sektöre mesaj gönderdi: 2024 modeli geliyor! Dünyayı fena sallayacak!

Otomobil dünyasının parlayan yıldızlarından BAC Mono’nun, 2024 modeli görücüye çıktı.

OTOMOBİL tutkunları tarafından heyecanla beklenen BAC Mono’nun yeni versiyonu da göz alıcı bir tasarıma sahip. Otomobil tutkunlarının oldukça yakında tanıdığı araçlardan BAC Mono için hazırlanan yeni versiyon, aracın ikonik tasarım çizgisini devam ettiriyor. Normal yola çıkmasında sorun olmayan ancak yapısı gereği direkt olarak pist eğlenceleri için tasarlanan açık yapıdaki araç, yapılan çalışmalar ile 25 kg hafifletilmiş.

Daha çok pist yarışları için tasarlanan BAC Mono, 25 kilo daha da hafifletilerek şehir trafiğinde de kullanılabilecek.

311 beygir gücünde olduğu kaydedilen süper otomobilin, 0’dan 100 kilometreye sadece 2,7 saniyede çıktığı belirtildi.

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Şirket, yeni modelin İngiltere’nin Liverpool kentindeki fabrikalarında üretime başladığını, fiyatının da 250 bin dolar (6,7 milyon TL) civarında olacağını duyurdu.