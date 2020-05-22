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Yollarda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:40:00 -
Yollarda bayram yoğunluğu yaşanıyor

MALATYA (AA) - İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında Malatya'da araç kontrolleri sürüyor.

Malatya-Kayseri kara yolu güzergahından gelen araçlar, Darende ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda kurulan uygulama noktasında durduruluyor.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların geçişlerine izin verilirken, bayram yoğunluğu nedeniyle trafik ekipleri iki katına çıkarıldı.

Trafik polisleri, sürücü ve yolcuların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını kontrol ederken, sağlık ekipleri ateş ölçümü yaptı.

Yorgun sürücüler istasyondaki dinlenme alanına alınırken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü seyahat edenlerin izinleri kontrol edildi.



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