Ay'da büyük keşif: Çinli bilim insanları gizemli 2 yeni mineral buldu!
Çinli bilim insanları, Ay yüzeyinden getirilen kaya ve toprak örnekleri üzerinde yaptıkları incelemelerde, insanoğlunun daha önce hiç karşılaşmadığı iki yeni mineral keşfetti. Sıçuan eyaletinin Çındgu şehrinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü'nde duyurulan bu tarihi keşif, Ay'ın jeolojik yapısına dair bilinenleri kökten değiştirmeye aday. "Çang'ı-5" keşif aracının topladığı fosfat kristallerine dayanan bu mineraller, uluslararası otoriteler tarafından da resmen tescillendi.
Global Times'ın haberine göre, minerallerin keşfi, Sıçuan eyaletinin Çındgu şehrinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü açılış töreninde duyuruldu.
"Çang'ı-5" keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minerallerine "magneziyoçangızit-(Y)" ve "çangızit-(Ce)" adları verildi.
Nadir toprak fosfatı kategorisindeki mineraller, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından sınıflandırılarak onaylandı.
- Çin'in ikinci ve üçüncü Ay minerali keşfi
İki mineral, Çin'in Ay'dan topladığı kaya ve toprak numunelerinde keşfettiği ikinci ve üçüncü mineraller oldu. Çinli bilim insanları, daha önce Eylül 2022'de Ay numunelerinde "çangızit-(Y)" adını verdikleri fosfat mineralini keşfettiklerini bildirmişti.
Yeni keşiflerle, bugüne dek Ay'da keşfedilen mineral sayısı 8'e çıktı. Çin'den önce ABD ve Rusya, Ay yüzeyinden kaya ve toprak numuneleri toplayarak mineral keşiflerine öncülük etmişti.
Çin, Ay yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri toplamayı amaçlayan ilk keşif aracı Çang'ı-5'i Kasım 2020'de Ay'a göndermiş, araç topladığı 1,73 kilogram kaya ve toprak örneğiyle Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.
