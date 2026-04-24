Ay'da büyük keşif: Çinli bilim insanları gizemli 2 yeni mineral buldu!

Çinli bilim insanları, Ay yüzeyinden getirilen kaya ve toprak örnekleri üzerinde yaptıkları incelemelerde, insanoğlunun daha önce hiç karşılaşmadığı iki yeni mineral keşfetti. Sıçuan eyaletinin Çındgu şehrinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü'nde duyurulan bu tarihi keşif, Ay'ın jeolojik yapısına dair bilinenleri kökten değiştirmeye aday. "Çang'ı-5" keşif aracının topladığı fosfat kristallerine dayanan bu mineraller, uluslararası otoriteler tarafından da resmen tescillendi.