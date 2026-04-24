Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor Bağdat’ta tüp gaz kuyruğu: CHP’nin Türkiye'ye yaşattığı o karanlık tablo Irak'ta hortladı! Bugün doğum günüydü... Ahmet Minguzzi kabri başında anıldı ABD’li araştırmacılar yeniden gündeme getirdi! “Nuh’un Gemisi burada olabilir mi?” Berlin'den Hürmüz Boğazı resti! Almanya'dan Tahran'a "İslamabad" çağrısı Rüşvet çarkının merkezindeki isim etkin pişmanlığa başvurdu! Manavgat’ta itiraf fırtınası Beştepe'de duygusal anlar! Başkan Erdoğan çocuklarla bir araya geldi Deli Başkan İsrail’de boşuna hüngür hüngür ağlamamış: Üretim durdu, işsizlik arttı, Milei’ye destek dibi gördü! Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar Trump’tan flaş açıklama: Orduya vur emri verdim
Yeniakit Publisher
590 milyon liralık dev operasyon! Kaçak altın ve döviz ele geçirildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde durdurulan bir araçta yaklaşık 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 590 milyon lira olan altın ve döviz ele geçirildi.

Operasyon, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldü.

Paylaşımda, bu kapsamda düzenlenen operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Cizre ilçemizde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri yaklaşık 590 milyon lira olan kaçak altın ve döviz ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonda, 1'er kilogramlık 30 külçe altın, 66 parça halinde 85 bin 939,5 gram altın, 90 bin 600 dolar, 7 bin 470 avro ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Suçun her türlüsüyle olduğu gibi kaçakçılık suçlarıyla da mücadelemiz amansız ve kararlılıkla devam etmektedir."

 

