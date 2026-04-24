  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Bugün doğum günüydü... Ahmet Minguzzi kabri başında anıldı ABD’li araştırmacılar yeniden gündeme getirdi! “Nuh’un Gemisi burada olabilir mi?” Berlin'den Hürmüz Boğazı resti! Almanya'dan Tahran'a "İslamabad" çağrısı Rüşvet çarkının merkezindeki isim etkin pişmanlığa başvurdu! Manavgat’ta itiraf fırtınası Beştepe'de duygusal anlar! Başkan Erdoğan çocuklarla bir araya geldi Deli Başkan İsrail’de boşuna hüngür hüngür ağlamamış: Üretim durdu, işsizlik arttı, Milei’ye destek dibi gördü! Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar Trump’tan flaş açıklama: Orduya vur emri verdim İşgalci İsrail ordusunun Lübnan vahşeti sürüyor: Meys el-Cebel'de mahalleleri ateşe verdiler! 23 Nisan kutlamasında ecdada saygısızlık! CHP zihniyeti mehtere de karşı
Gündem

Okul saldırıları mercek altında! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Okul saldırıları mercek altında! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risklerin araştırılması için Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen olayların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde komisyon kurulmasına karar verildi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TBMM'nin "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar İle Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar"ına göre komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23