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Gündem Yoldan geçen başörtülü kadınlara saldıran dinazoru sonunda...
Gündem

Yoldan geçen başörtülü kadınlara saldıran dinazoru sonunda...

Yeniakit Publisher
2023-09-14 15:38:00 -
Yoldan geçen başörtülü kadınlara saldıran dinazoru sonunda...

İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen başörtülü kadınlara saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan hadsiz kadın şüpheli tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen başörtülü kadınlara saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan hadsiz kadın şüpheli tutuklandı.

Bağdat Caddesi'nde yoldan geçen kadınlara saldırmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer alan ve dün gözaltına alınan S.J'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe gönderildi. Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.J'nin tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelinin olaya ilişkin sorulan ifadesinde "Size ne. Sizi ilgilendirmez." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.
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