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Yolda yürürken kalp krizi geçirip can verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçirerek yere yığılan 36 yaşındaki bir kişi, hayatını kaybetti.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:29
Yolda yürürken kalp krizi geçirip can verdi

Olay, saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karasaz Sokak üzerinde meydana geldi. Yaya olarak ilerlediği sırada Nazım Kısacık’ın bir anda yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kısacık’a yaptıkları tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Kısacık’ın cesedi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morga konuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:29
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