Yolda şok görüntüler! Hareket halindeki tırdan koyun çalmışlardı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Ekim 2025 tarihinde saat 23.45 sıralarında Şanlıurfa karayolu istikametinde seyir halinde bulunan küçükbaş hayvan yüklü bir tırda hırsızlık olayının meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, ’’Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay anı kamerada Yolda ilerleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, plakasız sepetli bir motosikletle tıra yaklaşan iki şüphelinin dorsede taşınan küçükbaş hayvanları çaldığı görüldü. Kaza yapıp kaçtılar Yapılan kamera incelemeleri ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinde, şüphelilerin kullandığı motosikletin olaydan kısa süre sonra maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı belirlendi. Kazanın ardından şüpheliler, motosikleti ve çaldıkları hayvanları bırakarak yaya olarak kaçtı.

Olayda kullanılan motosiklet yediemin otoparkına çekildi. Hayvanlar sahibine teslim edildi Yapılan çalışmalar sonucunda müştekinin Fesih Karataş olduğu tespit edildi ve ifadesi alındı. Müşteki, 7 adet küçükbaş hayvanının şüpheliler tarafından çalındığını, ancak şüphelilerin kaza yapması üzerine hayvanları bırakarak kaçtıklarını, ekiplerin hayvanları bularak kendisine teslim ettiğini beyan etti. Suç geçmişleri ortaya çıktı şüpheliler S.V. (30) ve M.M. (24) ekiplerce kısa sürede yakalandı. Yapılan sorgulamalarda S.V.’nin çeşitli hırsızlık ve taksirle yaralama suçlarından 6, M.M.’nin ise farklı suçlardan 2 kaydının bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce titizlikle sürdürülmektedir’’ denildi.