Türk mühendisler ittifakta kilit rol üstlendi! NATO'nun kritik yazılımına Türkiye imzası

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre; Türk savunma sanayinde yenilikçi ve milli sistemler geliştiren ve ileri teknolojilerini yurt dışına da taşıyan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., milli mühendislik yetkinlikleri ile NATO'daki rolünü büyütmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, NATO’ya bugüne kadar çok sayıda proje geliştiren STM, komuta kontrol alanında bir sözleşme imzaladı. NATO'daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin temini, kurulumu ve idamesinden sorumlu NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCI Agency) ile STM arasında NATO Integration Core (INT-CORE) Projesi'nin modernizasyonu ve yeni teknolojik alt yapılar kazandırılması için 2024 yılında sözleşme imzalandı.

NATO INT-CORE YENİ KABİLİYETLER KAZANACAK

NATO'nun bilgi sistemlerini daha etkin bir şekilde çalıştırmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla geliştirdiği NATO INT-CORE projesi ile farklı sistemlerinde gelen bilgiler standart hale getiriliyor ve sahadaki durumsal farkındalığın artmasına katkı sağlanıyor. NATO INT-CORE projesinde, STM'nin kazandıracağı yenilikler arasında 'lake diver' ön plana çıkıyor. 'Data Lake' adı verilen 'veri gölü' savaş alanındaki farklı sistemlerden gelen büyük hacimli bilgileri bir araya getirirken; 'lake diver', bu veriler arasında anlamlı bağlamlar kurarak karar alıcılar için en kritik bilgileri öne çıkarıyor. Lake diver, büyük veri havuzlarında arama, filtreleme ve modelleme yaparak kritik bilgileri, haritalar ile askeri karar vericilere sunuyor ve doğru kararların alınmasını sağlıyor.

STM GENEL MÜDÜRÜ GÜLERYÜZ: NATO'YA İLERİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİYORUZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin bugüne kadar ileri mühendislik kabiliyetleri ile NATO için birçok proje geliştirdiğini, son olarak NATO'nun istihbarat alt yazılım projesine imza attıklarını belirterek, "Güvenlik ve savunma alanında uluslararası başarılarımıza bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz. 32 farklı ülkenin üye olduğu ve dünyanın en büyük askeri ittifakı NATO'da çok sayıda farklı bilgi sistemleri mevcut. INT-CORE projesi, NATO'nun farklı bilgi sistemlerini bir arada çalışabilir hale getiren bir teknolojik altyapı. Farklı sistemlerden gelen veriler, standart bir hale getiriliyor. Bu sayede savaş alanında hangi bilgiye ihtiyaç varsa doğru zamanda, doğru kişilere iletilmesi sağlanıyor. INT-CORE projesinin gelişimi, bakımı ve destek hizmeti için daha önce 5 yıl boyunca mühendislik hizmeti sağladık. Edindiğimiz bu tecrübe ile şimdi de INT-CORE projesine hem modernizasyonu gerçekleştiriyor hem de yeni yetkinlikler kazandırıyoruz. Yeni özellikler arasında, 'Lake diver' da bulunuyor. Lake diver, NATO INT-CORE’da, veri tabanındaki hacimli bilgileri etkin bir şekilde analiz ederek, karar vericilerin haritalar üzerinde verileri anlamlandırmasına olanak sağlayacak. Şubat ayında projenin 7'nci paketinin kabulünü yapacağız. NATO'nun en büyük dijital tatbikatı olan CWIX'te INT-CORE’nin bu yetkinliklerini aktif olarak kullanılmasını sağlıyoruz ve bu yılki tatbikatta da yeni versiyonu kullanacağız. Türk mühendisliğini uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.