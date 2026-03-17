Bayramda İstanbul’da toplu taşıma bedava mı?
İstanbul’da Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20-22 Mart tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatilinde İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin ücretsiz ulaşımdan faydalanabileceği belirtilirken, 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatili boyunca tüm otobüs – metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar ilçesindeki elektrikli araç seferleri ücretsiz hizmet verecek.
İETT, Ramazan Bayramı’nda tüm otobüs – metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar ilçesindeki elektrikli araç seferlerinde tam kapasite ile hizmet verecek.
Gündem
Ramazan Bayramı’nda daha fazla yolcu “yüksek hızda” seyahat edecek… YHT, Anahat ve bölgesel trenlere 8 bin 898 kişilik ek kapasite