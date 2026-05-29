Yolda kalan sürücüye Jandarma şefkati: Patlak lastiği değiştirdiler
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Durak kırsal Mahallesi yol ayrımında bir otomobilin lastiği patlak halde seyrettiğini fark etti. Otomobili durduran jandarma ekipleri, sürücüye lastiğin patlak olduğunu söyledi. Jandarmanın uyarısıyla lastiğin patlak olduğunu öğrenen sürücü, otomobilini yol kenarına çekti. Lastiği değiştiremeyen sürücünün imdadına yine jandarma ekipleri yetişti. Lastiği değiştiren jandarma personeli, gerekli bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra sürücünün ailesiyle birlikte yola devam etmesini sağladı.