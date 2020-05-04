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Aktüel

Yolda bulduğu 19 bin 500 lirayı zabıtaya teslim etti

Sultanbeyli’de bir vatandaş, yolda bulduğu 19 bin 500 lirayı zabıtaya teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:11:37 -
Yolda bulduğu 19 bin 500 lirayı zabıtaya teslim etti

Sultanbeyli’de bir vatandaş, yolda bulduğu 19 bin 500 lirayı zabıtaya teslim etti.


Sultanbeyli Kent Meydanında motosikleti ile ilerleyen Mehmet Akif Karakaş, üzerinde taşıdığı ve iş yerine ait 19 bin 500 lirayı düşürdü. Motosikletli gencin bir poşet düşürdüğünü gören Mehmet Bağlama, poşeti alarak içine baktı. Poşette para olduğunu gören Bağlama, Sultanbeyli Merkez Zabıta Noktasına giderek, parayı teslim etti. Emekli vatandaş, zabıta ekipleri ile polis merkezine gitmek üzereyken Karakaş geldi ve 19 bin 500 lira kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine zabıta, tutanak tutarak parayı teslim etti.


Bağlama, gencin düşürdüğü parayı alarak zabıtaya getirdiğini söyledi. Karakaş ise, iş yerine ait olan parayı bularak zabıtaya teslim eden Bağlama’ya teşekkür etti.

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