Yolcunun yemeğinden öyle bir şey çıktı ki… Uçak acil iniş yaptı
İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait bir uçak, yolcunun yemeğinden fare çıkması üzerine Kopenhag’a acil iniş yaptı.
Uluslararası basındaki haberlere göre, 18 Eylül’de “SK4683” sayılı Oslo-Malaga seferini yapan SAS’a ait uçakta, yolcunun yemeğinden fare çıktı.
“A320-200” model uçaktaki yemek servisi esnasında bir yolcunun yeni açtığı yemek tepsisinden atlayan fare, daha sonra yolcu kabininde gözden kayboldu. Uçuş ekibi durumu “güvenlik riski” olarak nitelendirerek, kapsamlı bir kabin denetimine tabi tutmak amacıyla uçağı Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a yönlendirme kararı aldı.
Olay sonrası SAS yolcu uçağı, Kopenhag’a acil iniş yaptı.