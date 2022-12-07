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Gündem Yolcuların canlarını hiçe saydı! İETT şoföründen skandal görüntüler
Gündem

Yolcuların canlarını hiçe saydı! İETT şoföründen skandal görüntüler

Sultanbeyli-Üsküdar seferini yapan İETT otobüsü şoförü, otobüsü kullanırken cep telefonuyla oynadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 16:42:00 -

Sultanbeyli-Üsküdar seferini yapan İETT otobüsü şoförü, otobüsü kullanırken cep telefonuyla oynadı. Otobüs şoförünün telefonuyla uğraştığı anlar otobüsteki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İETT'ye bağlı, 11 ÜS hattında, Sultanbeyli - Üsküdar seferini yapan otobüs şoförü, geçtiğimiz Cumartesi günü öğlen saatlerinde Şile Otoyolu Ümraniye mevkiinde seyir halindeyken cep telefonuyla oynadı. Trafik kullarını hiçe sayan şoför hem otobüsteki yolcular hem de diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Şoförün seyir halindeyken telefonuyla uğraştığı anlar yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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